Тренер Бивола — о бое Джошуа и Нганну: меня порадовал результат

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал результат боксёрского поединка между двукратным чемпионом в супертяжёлом дивизионе британцем Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча бойцов состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Естественный результат, который меня порадовал. Джошуа сделал ту работу, которую должен был сделать Тайсон Фьюри. Но последний подошёл к бою спустя рукава. Все подумали, что можно переходить в бокс из ММА и побеждать чемпионов. В боксе нужно владеть технико-тактическим мастерством, а не рассчитывать на уличные умения. Джошуа показал разницу в классе», — цитирует Машьянова MMA.Metaratings.ru.