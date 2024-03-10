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Кудряшов: в бою Нганну и Уайлдера скорая должна дежурить в двух метрах от ринга

Кудряшов: в бою Нганну и Уайлдера скорая должна дежурить в двух метрах от ринга
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Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал результат поединка между двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, поединок бойцов состоялся в пятницу, 8 марта, и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Я очень доволен Нганну. Невероятно доволен, какой он – молодец. Доказал, что бокс – это не игрушки. Им надо заниматься. Нельзя две минуты побоксировать в зале и стать чемпионом. Умничка Нганну, всем это показал. Кому теперь он нужен в боксе после такого выступления? С Деонтеем Уайлдером скорая должна дежурить в двух метрах от ринга. У него нет базовых навыков, защиты. Ничего. Нет никакого смысла в его боях в боксе», – цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

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