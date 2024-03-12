Леннокс Льюис сказал, кому отдаёт предпочтение в бою Усик — Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественником Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Трудно сказать [кто победит]. Я отдаю предпочтение Фьюри, но считаю, что даже сейчас Усик является недооценённым боксёром. Будет интересно посмотреть, как Фьюри справится», — написал Льюис в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

Ранее промоутер Джошуа обратился к Тайсону Фьюри с просьбой касательно поединка с Усиком.