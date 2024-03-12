Дана Уайт: рейтинг Порье снова улетает в небеса

Генеральный директор UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу американца Дастина Порье, который в минувшие выходные одержал победу в поединке с представителем Франции Бенуа Сен-Дени.
«Рейтинг Порье снова улетает в небеса», — сказал Уайт на пресс-конференции.
В ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.
Ранее Порье выскзал мнение, что может финишировать действующего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева.
Дастин Порье отвесил пощёчину мужчине во время парада: