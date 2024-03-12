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«РЕН ТВ» анонсировал бой Виталия Минакова с Оли Томпсоном и назвал подробности турнира

«РЕН ТВ» анонсировал бой Виталия Минакова с Оли Томпсоном и назвал подробности турнира
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков сразится с представителем Великобритании Оли Томпсоном в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Противостояние запланировано на 29 марта. Турнир пройдёт на столичной волейбольной арене «Динамо». Бой Минакова и Томпсона будет его главным событием.

Поединок пройдёт в формате «бокс в MMA-перчатках».

В соглавном событии турнира поединок проведут финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Кроме того, в спортивном шоу сразятся друг с другом Артём Тарасов и Али Хейбати, а также Виктор «Боец из морга» Боронин и Артём Рофаль.

Все бои турнира пройдут в формате «три раунда по три минуты».

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