Тарасов: бой Махачева с Порье пройдёт иначе, нежели поединок Дастина и Хабиба

Российский боец поп-ММА Артём Тарасов высказался по поводу возможного поединка между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье.

«Бой Ислама и Порье пройдёт по другому сценарию, нежели поединок Дастина с Хабибом. Ислам более разнообразен, чем Хабиб. Нурмагомедов — односторонний боец, у него был один приём, как у Карелина, которым он выигрывал у всех. Как говорил Карелин, знаю три приёма, делаю один.

А Ислам недавно вырубил Волкановски. Будет не просто возня в борьбе, но и ударка. Тем более Ислам Махачев поверил в себя после победы над Волкановски. Мы увидим реально крутое противостояние», — приводит слова Тарасова Legalbet.

Напомним, в ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

После этого пошли слухи о том, что следующим соперником Дастина станет как раз действующий чемпион в лёгком весе Ислам Махачев.