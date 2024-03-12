Порье раскрыл, что сказал Уайту после победы над Сен-Дени на UFC 299

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье рассказал о словах гендиректору лиги Дане Уайту после боя на UFC 299 с французским проспектом Бенуа Сен-Дени.

«Выглядело так, будто я разговаривал с Дональдом Трампом, но я обращался к Дане Уайту. Я сказал: «Эй, ты хочешь, чтобы я дрался с этими молодыми придурками. И вот, что происходит», – заявил Дастин Порье в интервью MMAFightingonSBN.

Напомним, в ночь на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 299. В соглавном бою бывший временный чемпион Дастин Порье встретился с Бенуа Сен-Дени, представляющим Францию. Поединок завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.