Сехудо предложил Вере провести бой с ним

Бывший двойной чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо рассказал о готовности провести бой с представителем Эквадора Марлоном Верой.

«Я разочарован в Вере. Думал, что он хотя бы попытается подраться с О'Мэлли, провести тейкдаун, но он вообще ничего не делал.

Косолапил, никаких финтов, просто бил по воздуху. Разыграл ту же карту, что и в бою с Сэндхагеном, – начал драться только в последние 10 секунд пятого раунда.

Не знаю, о чём думает этот чувак, но скажу, что мы с ним можем подраться. Я не против. Всё ещё пытаюсь получить поединок с Морено, но готов встретиться и с Верой», — приводит слова Сехудо Middle Easy.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе, американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Американец успешно провёл свою первую защиту чемпионского пояса.