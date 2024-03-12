Вера опубликовал пост в социальных сетях после поражения в бою с О'Мэлли

Эквадорский боец Марлон Вера опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу титульного поединка с британцем Шоном О'Мэлли.

«О титульном бое я мечтал всю свою жизнь, но в итоге я потерпел неудачу. Однако я ещё вернусь, спасибо моей семье и команде за то, что они всегда со мной.

Любовь со стороны эквадорских фанатов в этот раз я чувствовал сильнее, чем когда-либо. Благодаря вашей поддержке я смогу стать лучше. И однажды пояс будет моим. Спасибо, Эквадор», — написал Вера.

Напомним, в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами (США) в «Касейя Центре» состоялся турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе, американец Шон О'Мэлли встретился с эквадорцем Марлоном Верой.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Американец успешно провёл свою первую защиту чемпионского пояса.