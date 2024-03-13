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Чемпион IBF в первом полусреднем весе определится 15 июня

Чемпион IBF в первом полусреднем весе определится 15 июня
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Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 KO) готовится провести добровольную защиту титула 15 июня на родине, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Соперником Матиаса станет непобеждённый австралиец Лиам Паро (24-0, 15 KO). Бойцу 27 лет, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и заявил о себе двумя победами над соотечественником Броком Джарвисом и американцем Монтаной Лавом.

Сабриэлю Матиасу 31 год. Пуэрториканец стал профессионалом в 2015 году и в мае 2023-го стал чемпионом мира, завоевав вакантный титул. В первой защите титула досрочно остановил непобеждённого узбека Шахджахана Эргашева, угол последнего не выпустил его на шестой раунд.

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