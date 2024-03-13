Малиньяджи: Канело не дерётся с претендентами, которые могут его побить

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Пол Малиньяджи раскритиковал бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса за нежелание защищать свои титулы во втором среднем весе (до 76,2 кг) против статусных претендентов.

«Дело не в том, что Канело не проводит обязательные защиты. Он не делает этого, когда его могут победить. И это проблема.

Он подрался с Авни Йылдырымом. Когда претендент зарабатывает тем, что делает пончики на улице, Канело дерётся с ним и говорит, что обязан это сделать. Фанаты Канело говорят, что он обязан это сделать. Да бросьте, Джермалл Чарло, когда он был хорош, тоже был претендентом», — цитирует Малиньяджи Probox TV.