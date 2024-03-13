Диллиан Уайт: Нганну создал Фьюри проблемы, и это погубило его в бою с Джошуа

Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт прокомментировал результат поединка между соотечественником Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча бойцов состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«У Фрэнсиса нет опыта, чтобы побеждать лучших парней в боксе. Он успокоился и обрёл уверенность, поскольку проявил себя с Фьюри, но Тайсон просто не принял его всерьёз.

Он считал, что легко перебоксирует Нганну, но Фрэнсис смог доставить ему проблемы, что в итоге и погубило его в бою с Джошуа. Бой придал ему ложную уверенность. Он не двигался и не двигал головой перед ударами. Он упал, встал и остался перед соперником. Он просто ждал, когда его ударят справа», — приводит слова Уайта Sky Sports.