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Тимоти Брэдли: сейчас Фьюри не победит Джошуа

Тимоти Брэдли: сейчас Фьюри не победит Джошуа
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о потенциальном поединке звёздных британских супертяжеловесов Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«Взгляните на послужной список Джошуа. Взгляните на всех главных претендентов, а затем на Фьюри, последнюю версию Тайсона Фьюри, которую вы видели. Он не победит Джошуа, и я даже не уверен, что он одолеет Усика. Я и вправду так считаю.

Не знаю, какую версию Фьюри мы увидим в предстоящем бою, но, если он победит Усика, тогда, очевидно, они проведут реванш. Я же хочу увидеть поединок Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Я хочу узнать, кто лучший в Англии, если не в мире», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу ProBox TV.

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