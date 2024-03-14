Энтони Джошуа: готов подраться с Фьюри даже в его саду

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Всё действительно зависит от его команды. Мне нужно лишь написать твит. Я подерусь и в его саду. Хотя где и когда это произойдёт, не имеет значения. Я просто хочу порадовать фанатов», — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Ранее стало известно, что WBC готов одобрить поединок Джошуа с победителем пары Фьюри — Усик.