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Пётр Ян прокомментировал возвращение в Россию после победы над Сонг Ядонгом

Пётр Ян прокомментировал возвращение в Россию после победы над Сонг Ядонгом
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Четвёртый номер рейтинга UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян прилетел в Россию после победы над Сонг Ядонгом из Китая в главном карде турнира UFC 299, проходившем в ночь с 9 на 10 марта мск в Майами. Подготовку к этому поединку спортсмен проходил в Таиланде, откуда сразу вылетел в США.

«Давно не был дома. Улетел [на подготовку] сразу после Нового года. Родная земля плюс погода такая — не холодно, но снежок идет. Эмоции самые приятные», — передаёт слова Яна пресс-служба RCC.

Бой между Петром Яном и Сонг Ядонгом продлился все три запланированных раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Эта победа прервала неудачную серию Яна из трёх поражений подряд.

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