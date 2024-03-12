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Обновлённый рейтинг UFC: Пётр Ян остался на 4-м месте, несмотря на победу над Ядонгом

Обновлённый рейтинг UFC: Пётр Ян остался на 4-м месте, несмотря на победу над Ядонгом
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Американский промоушен UFC после турнира в минувшие выходные представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им россиянин Пётр Ян остался на четвёртом месте в рейтинге легчайшего дивизиона, несмотря на победу в поединке с представителем Китая Сонг Ядонгом.

Чемпион UFC легчайшего веса Шон О'Мэлли поднялся на две строчки в рейтинге P4P. Теперь американец занимает шестое место.

Матеуш Гамрот сместил Майкла Чендлера и вошёл в топ-5 лёгкого веса. Джек Делла Маддалена также попал в топ-5 в полусреднем дивизионе.

Стоит отметить, что Бенуа Сен-Дени опередил Рафаэля дос Аньоса в рейтинге лёгкого дивизиона. Примечательно, что оба бойца проиграли свои поединки в минувшие выходные.

В рейтинг P4P среди женщин впервые попала Мэйси Барбер, которая теперь занимает 15-е место.

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