Уайту задали вопрос, есть ли вероятность, что Макгрегор больше не будет драться в UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос журналиста относительно возвращения в октагон ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Есть ли вероятность того, что Макгрегор больше не будет драться за UFC? Я не знаю», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Макгрегор не участвовал в боях с лета 2021 года, когда проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. На его счету 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Ожидается, что следующий бой ирландец проведёт с американцем Майклом Чендлером. Он может состояться летом этого года.

Ранее о своём будущем высказался сам Макгрегор.