«Я упустил свой шанс». Махачев объяснил отказ от боя с Эдвардсом на UFC 300

Чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев (Российская Федерация) рассказал, почему не стал принимать поединок с британским бойцом смешанных единоборств, чемпионом лиги в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

«Да, мне предлагали провести бой с Эдвардсом на UFC 300, но это было нереально, потому что у нас сейчас Рамадан. Будем голодать, в это время тренироваться будет очень сложно. Есть всего пять-шесть часов, чтобы поесть. Я спрашивал Али Абдель-Азиза, сможет ли он перенести UFC 300 на пару недель? Тогда я был бы готов.

Конечно, мне очень жаль, потому что для меня это был бой мечты. Но я не видел ни малейшего шанса выступить на UFC 300, и поэтому я очень расстроен. Это большое событие, большой бой против Леона Эдвардса за второй пояс, но на этот раз я упустил свой шанс и очень расстроен. Надеюсь, однажды они снова позвонят мне с этим предложением», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.