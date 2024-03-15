Махачев дал прогноз на бой Царукяна и Оливейры на UFC 300

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Армана Царукяна с бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Чарльзом Оливейрой (Бразилия). Их бой пройдёт на юбилейном турнире промоушена Даны Уайта – UFC 300. Спортивное мероприятие запланировано в ночь с 13 на 14 апреля по московскому времени.

«Оливейра — Царукян — это хороший бой. Для меня тут 50 на 50, не знаю, кто победит, у обоих есть хорошие шансы. Хочу посмотреть этот бой. Я побил обоих, расстроил обоих и оба хотят реванша со мной», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Ранее Махачев поделился мнением ещё об одном поединке, который состоится в рамках турнира UFC 300.