Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев дал прогноз на бой Царукяна и Оливейры на UFC 300

Махачев дал прогноз на бой Царукяна и Оливейры на UFC 300
Комментарии

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поделился мнением о предстоящем поединке своего соотечественника Армана Царукяна с бывшим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Чарльзом Оливейрой (Бразилия). Их бой пройдёт на юбилейном турнире промоушена Даны Уайта – UFC 300. Спортивное мероприятие запланировано в ночь с 13 на 14 апреля по московскому времени.

«Оливейра — Царукян — это хороший бой. Для меня тут 50 на 50, не знаю, кто победит, у обоих есть хорошие шансы. Хочу посмотреть этот бой. Я побил обоих, расстроил обоих и оба хотят реванша со мной», — сказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Ранее Махачев поделился мнением ещё об одном поединке, который состоится в рамках турнира UFC 300.

Материалы по теме
«Если проиграет, потеряет всё». Махачев высказался об одном из боёв на UFC 300
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android