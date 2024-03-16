Стал известен соперник Александра Пантожи по следующей защите титула

Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Александр Пантожа проведёт защиту титула с представителем Австралии Стивеном Эргцегом, сообщили в официальном пресс-релизе промоушена.

Бойцы проведут свой поединок в рамках номерного турнира UFC 301, который состоится 4 мая 2024 года на арене «Фармаси» в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Таким образом, бой пройдёт на родине Пантожи.

В активе Пантожи на профессиональной арене 35 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел шесть поражений. В предыдущем бою Александр Пантожа одолел Брэндона Ройвала и сохранил пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Для бразильца это была его первая защита.

В активе 28-летнего Эрцега семь побед и одно поражение. В промоушене UFC австралиец провёл три боя, в которых одержал три победы.