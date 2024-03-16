Президент WBC хочет, чтобы бой Фьюри и Усика обслуживали шестеро судей

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри должна обслуживать бригада из шестерых судей, сославшись на плохое, по его мнению, судейство в бою Рэя Варгаса и Ника Болла, в котором Варгас сохранил титул раздельной ничьей, несмотря на то что побывал в нокдаунах в 8-м и 11-м раундах.

«То, что мы увидели на прошлой неделе в Саудовской Аравии, ещё раз демонстрирует, насколько хрупким может быть судейство в боксе. Один судья отдал победу одному бойцу, другой − второму. Подобное разногласие в бою Фьюри — Усик убьёт бокс», — приводит слова Сулеймана издание Boxing Scene.

Сулейман разослал экстренную петицию WBO, WBA и IBF, Фьюри и Усику, а также их промоутерам с просьбой учредить на бой судейскую коллегию из шести судей. Его идея состоит в том, что большее количество судей сведёт к минимуму эффект одной-двух плохих записок. При этом он признал, что его прошлые предложения по этому поводу встретили «большое сопротивление». Но Сулейман надеется, что введение коллегии из шести судей в «крупном, важном бою» приведёт в движение систему и эта практика сохранится в будущем.