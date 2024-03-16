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«Тренировочный сбор начнётся завтра». Фредди Роуч — после вчерашней победы Каллума Уолша

«Тренировочный сбор начнётся завтра». Фредди Роуч — после вчерашней победы Каллума Уолша
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Фредди Роуч рассказал, что уже завтра начнёт тренировочный сбор для Каллума Уолша, который вчера вечером в «Мэдисон-Сквер-Гарден» одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде над казахстанцем Данияром Елеусиновым (11-4, 1 КО).

«Я доволен результатом. Наконец-то он собрал свои комбинации. В начале боя у него не всё получалось, но затем он нашёл комбинации и хорошо закончил бой.

Но в целом он провёл не лучший свой бой. Нам нужно намного лучше поработать в тренировочном лагере. Мы начнём его уже завтра. В этом дивизионе много хороших бойцов, и, кого бы нам ни дали в соперники, я не собираюсь отказывать им, это точно», — приводит BoxingScene слова Роуча через несколько минут после того, как 23-летний Уолш одержал свою десятую победу на профессиональном ринге.

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