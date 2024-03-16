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Стивенсон: кто-нибудь, спросите Лому, будет ли он драться со мной

Стивенсон: кто-нибудь, спросите Лому, будет ли он драться со мной
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Американский легковес, чемпион мира по версии WBC Шакур Стивенсон (21-0, 10 КО) опосредованно обратился к Василию Ломаченко (17-3, 11 КО), упрекнув украинского боксёра в том, что он избегает боя.

«Кто-нибудь, спросите Лому, будет ли он драться со мной после Камбососа. А то вы всё спрашиваете об этом не у того парня.

Камбосос (21-2, 10 КО) не победит Ломаченко. Но даже если бы и победил, вопрос в том, захочет ли он драться со мной. Напомню, ранее он уже отказывался от боя», — написал Стивенсон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

На предположение, что Ломаченко, скорее всего, проведёт последующий бой с Эмануэлем Наваррете, Стивенсон ответил: «Я бы не удивился. Если они так сделают, то, значит, они оба слабаки».

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