Камару Усман: не увидел в Чимаеве ничего особенного

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе и первый номер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории нигериец Камару Усман заявил, что у Хамзата Чимаева не было той непобедимой ауры, которую он ожидал.

«Когда ты участвуешь в таких боях, в твоей голове формируется образ. Затем ты выходишь в октагон и думаешь: «В нём не было ничего особенного». В Хамзате не было ничего, чего бы я ранее не видел. Если бы я уделял этому немного больше внимания, если бы я доверял себе чуть больше, всё сложилось бы совершенно иначе. Но это было уже после боя, в моей голове просто звучал вопрос: «Почему? Почему я сомневался в себе. Больше так не делай» — сказал Усман в своём подкасте «Pound 4 Pound» с Генри Сехудо.