Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман: не увидел в Чимаеве ничего особенного

Камару Усман: не увидел в Чимаеве ничего особенного
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе и первый номер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории нигериец Камару Усман заявил, что у Хамзата Чимаева не было той непобедимой ауры, которую он ожидал.

«Когда ты участвуешь в таких боях, в твоей голове формируется образ. Затем ты выходишь в октагон и думаешь: «В нём не было ничего особенного». В Хамзате не было ничего, чего бы я ранее не видел. Если бы я уделял этому немного больше внимания, если бы я доверял себе чуть больше, всё сложилось бы совершенно иначе. Но это было уже после боя, в моей голове просто звучал вопрос: «Почему? Почему я сомневался в себе. Больше так не делай» — сказал Усман в своём подкасте «Pound 4 Pound» с Генри Сехудо.

Материалы по теме
Камару Усман: в О'Мэлли есть что-то особенное
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android