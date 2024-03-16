Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тедди Атлас объяснил тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа

Тедди Атлас объяснил тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат боксёрского поединка между двукратным чемпионом в супертяжёлом дивизионе британцем Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча бойцов состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Я считаю, что уверенность Нганну навредила ему. Он думал, что может быть агрессивней, и он был готов действовать агрессивней. Он стоял прямо напротив Джошуа, и это подвело его, он не профессионал. Он любитель, и мы забыли об этом из-за блестящего выступления против Фьюри.
Стили делают бои. Стиль Джошуа отличается от стиля Фьюри. Не хватило элемента, который был в последний раз, и это элемент неожиданности. А это важно. Фьюри был готов физически, но не был готов ментально. Невозможно воспринимать соперника всерьёз, когда вы — чемпион мира, а у него первый профессиональный бой», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Дана Уайт отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа
Материалы по теме
Почему Джошуа так легко уничтожил Нганну? Отвечает знаменитый боксёр
Почему Джошуа так легко уничтожил Нганну? Отвечает знаменитый боксёр
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android