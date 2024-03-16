Тедди Атлас объяснил тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат боксёрского поединка между двукратным чемпионом в супертяжёлом дивизионе британцем Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча бойцов состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Я считаю, что уверенность Нганну навредила ему. Он думал, что может быть агрессивней, и он был готов действовать агрессивней. Он стоял прямо напротив Джошуа, и это подвело его, он не профессионал. Он любитель, и мы забыли об этом из-за блестящего выступления против Фьюри.

Стили делают бои. Стиль Джошуа отличается от стиля Фьюри. Не хватило элемента, который был в последний раз, и это элемент неожиданности. А это важно. Фьюри был готов физически, но не был готов ментально. Невозможно воспринимать соперника всерьёз, когда вы — чемпион мира, а у него первый профессиональный бой», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.