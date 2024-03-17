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«Не хочу ждать вечно того, что никогда не произойдёт». Том Аспиналл — о поединке с Джонсом

«Не хочу ждать вечно того, что никогда не произойдёт». Том Аспиналл — о поединке с Джонсом
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл заявил, что не собирается ждать всю жизнь боя с легендарным американским бойцом смешанных единоборств и действующим обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе Джоном Джонсом.

«Я просто думаю, что собираюсь создать своё собственное наследие. Я не хочу вечно ждать чего-то, что, возможно, никогда не произойдет. Я не хочу быть похожим на Майкла Чендлера, который силит на заборе в ожидании поезда, который никогда не придёт», — приводит слова Аспиналла портал Sportskeeda.

Напомним, что Том Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе на турнире UFC 295. Тогда он дрался в со-главном событии вечера против россиянина Сергея Павловича. Их бой получил титульный статус после того, как Джон Джонс сообщил, что травмировался и не сможет провести защиту титула против Стипе Миочича. Изначально их поединок должен был возглавить турнир UFC 295. Том нокаутировал Сергея в первом раунде и завоевал титул временного чемпиона UFC.

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