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Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс и временный чемпион UFC в тяжёлом дивизионе англичанин Том Аспиналл впервые встретились вживую.

Бойцы обменялись приветствиями и немного пообщались.

Напомним, в данный момент Джон Джонс проходит восстановительный процесс после того, как травмировал плечо в преддверии боя со Стипе Миочичем, который должен был стать главным событием турнира UFC 295. Поединок Джонса и Миочича перенесли на неопределённый срок и руководство лиги решило ввести временный пояс в тяжёлом весе. Его разыграли Том Аспиналл и россиянин Сергей Павлович в соглавном событии на этом же турнире. Поединок завершился победой Аспиналла нокаутом в начале первого раунда.

После между Джонсом и Аспиналлом неоднократно возникали споры насчёт потенциального боя между ними и вопроса, кого можно считать настоящим чемпионом в тяжёлом весе.

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