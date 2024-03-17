Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой Канело – Мунгия

Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг) между мексиканцами Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO) и Хайме Мунгией (43-0, 34 KO), который состоится 5 мая в Лас-Вегасе (США).

«Канело победит и сделает это легко. Этот бой для него – прогулка по парку, как по мне», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Хайме Мунгии 27 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в июле 2018-го стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг).

После пяти успешных защит титула, в 2020 году, Мунгия поднялся в средний вес (до 72,6 кг), а в 2023-м перешёл во второй средний дивизион.