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«Это было приятно». Тим Цзю отреагировал на исход боя Джошуа — Нганну

Чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал результат боксёрского поединка между звёздным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа и экс-бойцом UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, встреча состоялась 8 марта в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Мне нравится история Нганну. Он нравится мне как человек. Кажется, что бойцы смешанных единоборств приходят в бокс и у них всё получается.

Даже учитывая то, что я поклонник обоих бойцов, мне было приятно увидеть, как боксёр победил бойца MMA в нашем спорте, которому мы посвящаем всю жизнь», – сказал Цзю в интервью YouTube-каналу FightHypec.com.

Ранее Дана Уайт отреагировал на тяжёлое поражение Нганну в бою с Джошуа.