Боб Арум назвал вероятного соперника Шакура Стивенсона 7 июля

Боб Арум, промоутер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Шакура Стивенсона (21-0, 10 KO), заявил, что его следующим соперником может стать мексиканский нокаутёр Уильям Зепеда (30-0, 26 KO).

«Пусть Оскар де ла Хойя [промоутер Зепеды] позвонит мне, и я организую этот поединок в июле. У нас есть дата, на 7 июля зарезервирована арена в Ньюарке. Мы, конечно же, рассмотрим его кандидатуру», — приводит слова Арума издание BoxingScene.

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, серебряный призёр Олимпийских игр – 2016, дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в октябре 2019-го впервые стал чемпионом мира, завоевав вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), а спустя полгода присоединил к нему пояс WBC, нанеся первое поражение мексиканцу Оскару Вальдесу.

В ноябре Стивенсон покорил третий дивизион, стал чемпионом WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).