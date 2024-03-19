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Генсекретарь Федерации бокса России: наши боксёры выступают только под российским флагом

Генсекретарь Федерации бокса России: наши боксёры выступают только под российским флагом
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что российские боксёры будут выступать только под флагом Российской Федерации.

«Мы не раз озвучивали нашу позицию, что российские боксёры не будут выступать в нейтральном статусе. Это позиция не руководства, а именно боксёров. А мы их уважаем, любим и ценим. Наши боксёры выступают только под российским флагом и гимном», — сказала Татьяна Кириенко в беседе с журналистами.

Напомним, что в этом году в Париже состоятся летние Олимпийские Игры, на которых российским спортсменам, в частности боксёрам, поступило предложение выступать в турнире под нейтральным флагом и без национальной символики. На Олимпийских Играх 2020 года в Токио российская сборная по боксу смогла завоевать одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых медали.

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