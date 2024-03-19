Генсекретарь Федерации бокса России: наши боксёры выступают только под российским флагом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что российские боксёры будут выступать только под флагом Российской Федерации.

«Мы не раз озвучивали нашу позицию, что российские боксёры не будут выступать в нейтральном статусе. Это позиция не руководства, а именно боксёров. А мы их уважаем, любим и ценим. Наши боксёры выступают только под российским флагом и гимном», — сказала Татьяна Кириенко в беседе с журналистами.

Напомним, что в этом году в Париже состоятся летние Олимпийские Игры, на которых российским спортсменам, в частности боксёрам, поступило предложение выступать в турнире под нейтральным флагом и без национальной символики. На Олимпийских Играх 2020 года в Токио российская сборная по боксу смогла завоевать одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовых медали.