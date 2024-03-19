Представитель МОК: IBA не будет участвовать в организации турниров по боксу на ОИ-2028

Представитель Международного Олимпийского Комитета (МОК) Кристиан Клауэ объявил, что Международная Боксёрская Организация (IBA) не будет принимать участие в организации турниров по боксу в рамках Олимпийских Игры-2028.

«Международная Боксёрская Ассоциация (IBA) никоим образом не будет участвовать в организации соревнований по боксу, если бокс станет частью Олимпийских игр 2028 года Если у нас не будет нового боксёрского органа, который будет работать в партнёрстве с Международным Олимпийским Комитетом, то мы не сможем включить бокс в программу Олимпийских Игр-2028», — написал Кристиан Клауэ в своих социальных сетях.

Напомним, что Олимпийские Игры в 2028 году должны пройти в Лос-Анджелесе, США.