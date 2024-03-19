МОК опубликовал нейтральный гимн на Олимпиаду для спортсменов из России и Беларуси

Российских и белорусских спортсменов в случае завоевания золотых медалей на летней Олимпиаде в Париже 2024 года будут награждать под специальный гимн без слов, который утвердил исполком Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.

Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам, а также опубликовал флаг, под которым будут выступать спортсмены из России и Беларуси на Олимпийских играх — 2024.