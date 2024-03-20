Тайсон Фьюри сравнил силу удара Уайлдера и Нганну

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри сравнил силу удара своих бывших соперников, американца Деонтея Уайлдера и камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Кто сильнее бьёт? Деонтей, и намного. Фрэнсис Нганну настоящий нокаутёр, но меня не беспокоили его удары. Это не было похоже на взрыв динамита каждый раз, когда тебя бьют, меня не трясло. Всего один удар по затылку, вот и всё. Так что Уайлдер по-прежнему самый сильный панчер, с который я был в ринге, без сомнений», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, поединок Фьюри и Нганну состоялся в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой британца раздельным судейским решением по итогам десяти раундов.