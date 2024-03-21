Уайт назвал сумму, на которую оштрафовали Хабиба за массовую драку после боя с Макгрегором

Президент UFC Дана Уайт вспомнил о скандальном инциденте с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229, который проходил в октябре 2018 года. Хабиб тогда встречался с ирландцем Конором Макгрегором. Сразу после победы россиянин покинул октагон и атаковал команду ирландца, спровоцировав потасовку с участием лагерей обоих спортсменов.

«Они оштрафовали его на $ 2 млн. Да, Хабиб был оштрафован на $ 2 млн. Это совсем не смешно», — сказал Уайт на канале Games With Names в YouTube.

Напомним, Хабиб победил Макгрегора, проведя успешный удушающий приём на шею в четвёртом раунде. За время карьеры в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Уайта.