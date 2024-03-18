«Ислам опаснее пикового Хабиба». В чём Махачев действительно превосходит Орла?

Обязательный атрибут обсуждения UFC в последние годы — спор на тему того, кто же всё-таки лучше, Хабиб Нурмагомедов или Ислам Махачев? И каждый раз эти дискуссии получают новое развитие, когда кто-то из авторитетных экспертов высказывает своё мнение об этом.

В данном случае это был бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье, который отлично знает и Хабиба, и Ислама, так как тренировался в одном зале с обоими: «Помню, как Дана Уайт рассказывал, что Порье после поражения от Хабиба был в ярости и говорил, что никто другой не смог бы сделать с ним то, что сделал Хабиб. Сила Хабиба, его контроль и то, как он манипулировал соперниками в партере, не имели себе равных. Мне кажется, что Ислам Махачев обладает большинством этих качеств. Когда он переводит вас в партер, это очень похоже на то, что делал Хабиб, но из-за того, что Ислам лучше в ударке, я думаю, что он даже более опасен, чем был Хабиб на своём пике».

Даниэль Кормье Фото: Carmen Mandato/Getty Images

На самом деле сам Хабиб считает, что свой реальный пик в UFC он не показал, так как ему банально не приходилось вытаскивать из себя все имеющиеся ресурсы, чтобы выиграть в том или ином поединке. Но у нас есть образец практически неуязвимого Орла, который просто-напросто переезжал своих соперников. За всю карьеру в UFC лишь два раунда ушли соперникам россиянина — это сделали Конор Макгрегор (третий раунд) и Джастин Гэтжи.

Важный момент заключается в том, что Нурмагомедов постоянно прогрессировал. Мы помним и раннего Хабиба, который использовал удары с рук исключительно для того, чтобы приблизиться к сопернику и схватить его, а в партере Орёл к тому времени ещё не обладал таким большим количеством фишек, так что просто забивал оппонентов в граунд-энд-паунд. За счёт этого Хабиб перебивал соперников.

Главная сила Нурмагомедова — невероятный контроль, за счёт чего он доминировал в октагоне. Суммарно он провёл в позиции контроля почти полтора часа (зачастую сверху) или 54,6% от общего процента времени, проведённого в боях в UFC. Под соперниками Хабиб находился лишь 1,22% времени, и это показатель топ-5 за всю историю дивизиона.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Хавьер Мендес тоже в первую очередь отмечал умение дагестанца сковать оппонента: «Когда Хабиб подключает контроль, то всё его тело контролирует тебя. Его ноги, его пальцы, его руки — всё держится на тебе. Ислам — это немного другой подход, а Хабиб — это когда будто каждая часть его тела мешает тебе. Он знает, что ты сделаешь дальше, у него есть ответ на твой ответ. И он опережает тебя».

Хабиб в роли чемпиона – это уже гораздо более совершенный боец, который слегка подтянул ударку, периодически позволял себе оставаться в стойке, а ещё добавивший в арсенал разные сабмишены. Превосходство Хабиба над соперниками никаких сомнений не вызывало. Он душил их постоянным прессингом, неожиданными ударами под разными углами и быстро их выматывал. Сам Нурмагомедов шикарно распределял силы, не стеснялся где-то поработать менее интенсивно и спокойно проходил пять раундов. Неслучайно его называют самым доминирующим бойцом в истории UFC.

Что касается Ислама Махачева, то это уже более универсальный боец. Безусловно, сильной стороной россиянина также остаётся партер, и его тоже сравнивают с «бетонной плитой». К примеру, Сергей Павлович охарактеризовал Ислама именно так. При этом Махачев не заточен на нижнем этаже, он гораздо реже Хабиба прибегает к борьбе, но при этом у него 61% успешных тейкдаунов. Защищается россиянин тоже здорово — 90,9%. Ещё один нюанс — Ислам борется совершенно иначе. Если Хабиб адаптировал борьбу под ММА, то Махачев добавил в арсенал подсечки и приёмы из самбо и дзюдо, которыми очень успешно пользуется.

Это отмечал и тренер обоих бойцов Хавьер Мендес: «Что есть у Ислама и в чём Хабиб никогда не был так хорош, так это в бросках дзюдо, подножках, зацепах и подсечках. Всё это есть у Хабиба, но не на уровне Ислама. Когда вы противостоите Исламу, в какой-то момент вы осознаёте, что находитесь в полёте, и вам предстоит не самое мягкое падение».

Ислам Махачев Фото: Paul Kane/Getty Images

Однако, по словам самого Махачева, у него нет такого же прессинга, как у его друга: «Есть моменты, где он превосходит меня. Например, в плане прессинга. Вообще ни у кого не видел такого прессинга — с первой и до последней минуты у него одно и то же количество сил. Он может держать, бороться, а потом менять соперников пять раундов — и всё равно будет держать, бороться. Каждый раунд он будет всё так же цепко держать любого».

В чём Махачев точно сильнее, так это стойка. У россиянина очень недооценённая ударная техника, но Ислам регулярно удивляет в этом плане. Махачев бьётся очень грамотно, у него 61% точных акцентированных ударов, это лучший результат в истории лёгкого дивизиона. Защита при этом тоже в полном порядке — 1,24 пропущенного удара в среднем за минуту, и это тоже лучший результат в этой весовой категории.

Отличную защиту отмечал и Мендес, а ещё он выделял то, насколько Ислам прогрессирует во всех аспектах стойки. К примеру, добавляет в арсенал кики, работает над тайским клинчем, задействует колени: «Ислам не пойдёт сквозь удары, как это делал Хабиб в бою с Гэтжи, потому что это не его стиль. Защита в стойке у Ислама лучше, чем когда-либо была у Хабиба. Он не попрёт под удары. Его стиль — заставлять тебя промахиваться и контратаковать. Хабиб мог принять удар, Ислам будет избегать удара. В борьбе, дзюдо и бразильском джиу-джитсу Хабиб и Ислам примерно равны, но в ударной технике Ислам сделал шаг вперёд. Каждый раз, когда он приезжает ко мне, я вижу, что он прибавил как кикер, как панчер, его удары коленями стали лучше».

В целом мы это могли видеть в последних боях Ислама. Нокаут хай-киком во втором бою с Алексом Волкановски, пара нокдаунов в первом поединке с австралийцем. Да и Чарльза Оливейру Махачев отправил в нокдаун, прежде чем «задушить».

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры Фото: Chris Unger/Getty Images

Пожалуй, главное преимущество Махачева над Хабибом — время. Ислам продолжает выступать и планирует это делать дальше, так что есть время улучшить и превзойти многие достижения. Например, уже сейчас он повторил рекорд лёгкого веса по победной серии, следующая победа выведет его в единоличные лидеры. Кроме того, ещё одна победа поможет Исламу повторить рекорд по количеству защит титула в лёгком весе — три. В обоих случаях одним из рекордсменов является Хабиб.

А если Махачев одержит ещё четыре победы, то станет единоличным лидером UFC по продолжительности победной серии. Сейчас рекорд у Андерсона Силвы — 16 побед, у Махачева (как и у Хабиба) — 13. Плюс россиянин удерживает первое место в текущем рейтинге P4P.

Ну и самое главное — у Ислама есть реальный шанс стать двойным чемпионом, и такое достижение уже не перекрыть. Пик и доминирование Хабиба с этим не сравнится.