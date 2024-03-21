Бой Артёма Фролова возглавит турнир ACA 173 в Минске

Российский боец смешанных единоборств Артём Фролов проведёт поединок с белорусским спортсменом Владиславом Янковским. Об этом информирует пресс-служба ACA. Противостояние пройдёт в рамках пятираундового боя и станет главным событием турнира ACA 173 в Минске 29 марта.

«Что наш бой станет главным — это был сюрприз от лиги. Но я принял как есть. Разницы нет, на сколько раундов готовиться, на три или на пять, если максимально отдаваться в зале. Пять раундов — это сложнее в моральном плане — это тяжёлый труд. К нему надо и головой быть готовым, распределить правильно силы.

Сейчас я полностью готов к бою 29 марта и доволен проделанной работой. Янковский — крепкий парень, у него сильная ударная техника, неплохие удары, в последнем бою он продемонстрировал свою нокаутирующую мощь», — сказал Фролов.

В общей сложности на счету Артёма 18 побед при шести поражениях. В активе Янковского 10 побед и два поражения.