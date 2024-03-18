Анатолий Токов проведёт реванш с Шарафом Давлатмуродовым на ACA 174

Поединок-реванш между бойцом команды Фёдора Емельяненко Анатолием Токовым и Шарафом Давлатмуродовым состоится 19 апреля в Санкт-Петербурге на турнире ACA 174. Об этом рассказал основатель ACA Майрбек Хасиев.

«Токов должен был провести бой против Магомеда Исмаилова, но этот громкий поединок мы вынуждены были отложить в связи с травмой Магомеда. Анатолий Токов прошёл большой тренировочный лагерь к этому бою. Мы предложили ему промежуточный поединок в АСА с другим соперником — Шарафом Давлатмуродовым. Уверен, что это будет резонансное противостояние, и Давлатмуродов будет мотивирован максимально взять реванш за своё поражение Токову», — сказал Хасиев.

Напомним, Токов и Давлатмуродов встречались на Bellator 269 в Москве. Раздельным решением судей победу тогда одержал Анатолий.

В главном бою ACA 174 сразятся чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов и Павел Витрук.