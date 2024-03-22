«Сексуализированные персонажи». Ронда Роузи раскритиковала WWE за отношение к женщинам

Бывшая чемпионка UFC и суперзвезда WWE Ронда Роузи в своей новой книге Our Fight раскритиковала реслинг-лигу и её основателя Винса Макмэна. Роузи указала на исторически жестокое обращение с женщинами в WWE, а также подвергла критике «сексистскую культуру» промоушена.

«Иногда трудно понять, где заканчивается злой, неэтичный, грязный персонаж Винса Макмэна, которого он разыгрывает перед камерами, и начинается настоящий сомнительно этичный Винс Макмэн, которому много раз предъявляли различные иски и неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. Эта размытая грань между персонажем и реальностью — постоянная тема во вселенной WWE.

WWE любит снимать хорошо спродюсированные видеоролики о наследии женщин в организации, но правда заключается в том, что женщины в основном были на второстепенных ролях. Долгое время им приходилось выступать в качестве своеобразной обслуги для персонажей мужского пола или действовать в роли сексуализированного персонажа второго плана, который делает дешёвые поступки, когда судья не смотрит. Можно сделать вывод, что в WWE существует сексистская, патриархальная культура», — приводит слова Роузи Give me Sport.