Боец UFC Иан Гарри: Колби виноват в том, что наш бой не сделали

Ирландский боец UFC Иан Гарри обвинил Колби Ковингтона в уклонении от поединка с ним.

«Колби пытается избежать поединка со мной. Он лишь оправдывается и не хочет говорить обо мне и нашем поединке. Я считаю его трусом. К тому же напомню, что это я вызвал его на бой, и мне приходится постоянно требовать у руководства UFC ускорить процесс по организации нашего поединка. Колби отказывается принимать этот бой, вот он и не подписывает контракт. Так что это Колби виноват в том, что бой ещё не сделали.

Я заставлю его сказать: «Моё время закончилось, я ухожу». Его голова будет отскакивать от канваса, потом я заставлю его повернуться в сторону Дональда Трампа и скажу: «Теперь произнеси это своему президенту. Не говори это мне, скажи Трампу. Хочу, чтобы он смотрел тебе в глаза, пока ты говоришь это», — приводит слова Гарри портал Yahoo Sports.