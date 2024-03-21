Майкл Пейдж рассказал, какой бой считает наиболее логичным для себя

Популярный британский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе UFC, Майкл Пейдж выразил желание подраться с известным ирландцем Ианом Гарри.

«Просто посмотрев на рейтинги, я думаю, что бой с Ианом является наиболее логичным. Учитывая, что он думал, что я не смогу победить Кевина. В одном из интервью его спросили обо мне, что он обо мне думает. Иан ответил: «Кого он бил раньше? Он не пройдёт Кевина. У него нет ничего, чтобы победить его». Это было очень не учтиво с его стороны. Люди имеют своё мнение, это абсолютно нормально. Мне кажется, что на это не стоит обижаться. Однако я победил Кевина, так, может быть, теперь ты, Иан, попытаешься меня остановить?

Провести следующий поединок в Великобритании было бы потрясающе. Наш бой с Ианом поднял бы большой шум, это хороший бой. Он на седьмом месте в рейтинге, а семь – моё счастливое число», — приводит слова Пейджа портал MMA Fighting.