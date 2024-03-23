Дастин Порье: ты не должен говорить о своих травмах после поражения

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье не считает обоснованной причиной поражения то, что боец был травмирован. В частности Дастин раскритиковал за это Бенуа Сен-Дени.

«Ты говоришь о том, что у тебя была инфекция, когда проигрываешь, но, побеждая, ты не вспоминаешь об этом. Я столько раз дрался со стафилококковой инфекцией, со сломанной ногой, с разорванным бицепсом. У меня в ухе была стафилококковая инфекция и я выходил в октагон! Все эти испытания называются борьбой. Мы каждый день боремся и работаем друг с другом на матах. Каждый из нас по-разному травмируется перед поединком, но в случае поражения ты не должен говорить об этом. Ты должен это замять, не афишировать», — приводит слова Дастина портал MMA Mania.