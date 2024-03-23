Боец UFC Никал сказал, кто вскоре станет новым чемпионом UFC в среднем весе

Непобеждённый боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, американец Бо Никал считает, что в скором времени новым чемпионом UFC в среднем весе станет чеченец Хамзат Чимаев.

«Если бы я мог предсказать, кто станет чемпионом, то в моём понимании в дивизионе Хамзат Чимаев может стать следующим обладателем титула. Он тяжёлый соперник для каждого парня, бой с ним это испытание. Вероятно, он будет оспаривать пояс через один или два боя», — приводит слова Никала портал Bloody Elbow.

Напомним, Бо Никал является базовым борцом. В 2020 году он попытался отобраться на Олимпийские игры в Токио, но проиграл в квалификационных схватках и был вынужден покинуть данный вид спорта, перейдя в ММА. Никал имеет в своём активе шесть побед и следующий бой проведёт против Коди Брандейджа на турнире UFC 300.