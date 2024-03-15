Бо Никал дал ответ критикам, которые недовольны его положением на турнире UFC 300

Бывший член олимпийской сборной США по вольной борьбе и непобеждённый боец среднего дивизиона UFC Бо Никал ответил на критику фанатов, которые считают несправедливым то, что его поединок с Коди Брандейджем состоится в главном карде турнира UFC 300, а не в прелимах.

«Мне нравится, что это злит людей. По их логике, я также могу пойти к ним на работу, и, когда они получат прибавку к зарплате, я должен буду сказать: «Бу, ты этого не заслуживаешь, бездельник». В конце концов, решение было принято руководством лиги, потому что, вероятно, я продаю больше, чем остальные парни. Больше людей хотят видеть меня в главном карде. Они хотят увеличить количество платных просмотров, поэтому они поставили меня в главный кард (в США просмотр главного карда номерного турнира UFC происходит по отдельной оплате, которая составляет $ 64,99. — Прим. «Чемпионата»). На самом деле это меня не касается. Мне всё-равно заплатят ту же сумму, если бы я дрался в прелимах», — приводит слова Никала портал Low Kick MMA.