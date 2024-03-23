«Это ключ к победе над ним». Мухаммад Мокаев дал прогноз на бой Пантожа — Эрцег

Топовый британский боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе, Мухаммад Мокаев поделился прогнозом на предстоящий титульный между Александром Пантожей и Стивом Эрцегом.

«Пантожа победит. Эрцег всё ещё «зелёный» (имеется в виду неопытный — Прим. «Чемпионата») и не настолько опытен, чтобы сражаться с Пантожей. Александр очень, очень опытен. В этой игре он — матёрый пёс. Он настоящий боец. Он приходит, пытается прикончить тебя с первых секунд, а потом, когда не может прикончить, ломается. Это ключ к победе, который я заметил, наблюдая за Пантожей, я тренировался с ним, и я знаю, как победить его. У Эрцега действительно хороший бокс, но борьбы у него нет. У него нет опыта работы в течение пяти раундов. Каждый ударник, как только его начинают бороть, не может бить во втором и третьем раунде так же, как в первом», — приводит слова Мокаева портал MMAJunkie.