Мокаев — о переезде в Великобританию: не хотел просто получать пособие £ 5 в день

Непобеждённый британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал, как пришёл к тому, чем сейчас занимается.

«Я хочу зарабатывать деньги и помогать отцу – он помог мне вырасти, и теперь я должен помогать ему. Я должен присматривать за ним. Родители — номер один. Мне нужно было что-то сделать. Я не хотел получать пособие по беженцам в размере £ 5 в день. Я хотел быть кем-то другим», — приводит слова Мокаева talkSPORT.

Мокаев в последнем поединке победил Алекса Переса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28). В общей сложности на его счету 12 побед в 12 боях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.