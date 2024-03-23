Джуниор дос Сантос: Аспиналла следует считать чемпионом, он – главный

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Джуниор дос Сантос считает, что звёздный американец Джон Джонс должен быть лишён титула в ближайшем будущем.

«Аспиналл — главный прямо сейчас. Если Джон Джонс не вернётся в ближайшее время, его следует лишить титула и сделать Аспиналла бесспорным чемпионом. Он отлично себя показывает, он очень жёсткий, обученный и знает, что делает. Это новое время для тяжёлого дивизиона UFC.

UFC всегда сложна тем, что всё делает по-своему, оставляя в сторону желание чемпиона и претендента. Если это имеет смысл для Джонса и Миочича, я их поддержу. Мир действительно хотел бы увидеть этот поединок, и я буду рад этому бою, если это выбор обоих бойцов», — сказал дос Сантос в подкасте Trocação Franca.