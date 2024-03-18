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«Мне кажется этого не произойдёт». Аспиналл — о потенциальном поединке с Джоном Джонсом

«Мне кажется этого не произойдёт». Аспиналл — о потенциальном поединке с Джоном Джонсом
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Топовый боец UFC англичанин Том Аспиналл высказался по поводу встречи с действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом.

«Я думаю, Джон, возможно, подумал, что я проявил неуважение, положив руку ему на плечо. Но в мои намерения вовсе не входило проявлять неуважение. Я просто пытался быть дружелюбным и не создавать никаких проблем. Я не ищу неприятностей, мне нужно только подраться с ним и забрать его пояс. У меня нет к нему никакого негатива, и моя цель заключается в том, чтобы разделить вместе с ним октагон. К тому же не думаю, что он захочет подраться со мной. Я был бы очень удивлён, если бы мы с Джонсом когда-нибудь реально встретились в октагоне. Мне кажется, что этого не произойдёт», — приводит слова Аспиналла портал Yahoo Sports.

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