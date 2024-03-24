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Валуев прокомментировал трагедию в «Крокус Сити Холле»

Валуев прокомментировал трагедию в «Крокус Сити Холле»
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе россиянин Николай Валуев высказался о трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Сейчас хочется только двух вещей, если можно так выразиться. Душевных и моральных сил семьям погибших и пострадавших в «Крокусе». И ВОЗМЕЗДИЯ неотвратимого, неизбежного, без срока давности», – написал Валуев в социальных сетях.

Напомним, вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

Ранее на трагедию отреагировал российский боец UFC Арман Царукян.

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