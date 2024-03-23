Арман Царукян отреагировал на трагедию в «Крокус Сити Холле»

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Сил и терпения тем, кто борется с последствиями этой чудовищной трагедии. Приношу соболезнования всем родным. Царствие Небесное невинно убиенным. Пусть этих трусов постигнет самое страшное наказание», — написал Царукян в социальных сетях.

Напомним, вчера, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

Ранее на трагедию отреагировал Хабиб Нурмагомедов.